В Виннице задержали велосипедиста, стрелявшего по патрульным

Велосипедист привлек внимание полиции тем, что был в перчатках.

Правоохранительные органы задержали велосипедиста, который сегодня утром стрелял из пистолета Макарова по патрульным полицейским в Виннице.

Инцидент произошел около 6 часов утра, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, утром патрульные обратили внимание на мужчину в спортивном костюме, который ехал на велосипеде в перчатках.

"Патрульные на всякий случай решают проверить ... Но дядя, не моргнув глазом, достает из-за пояса боевой ПМ и начинает валить по ребятам. Те - открывают огонь. Он убегает. Патрульные догоняют и задерживают велисипедиста-стрелка", - написал Шевченко.

Задержанный мужчина ранее был судим за кражи. Впоследствии полиция нашла его автомобиль с крадеными вещами, и вскрытый грабителем микроавтобус.

Сообщается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Напомним, вчера в Керчи студент политехнического колледжа взорвал бомбу и открыл огонь из автомата. В результате нападения погибли 19 человек, около 40 - получили ранения. Стрелок покончил с собой.