Во время запуска горячего водоснабжения обнаружены более 120 повреждений теплосетей

Трубы подверглись коррозии из-за длительного отсутствия теплоносителя.

Во время запуска горячего водоснабжения обнаружены более 120 повреждений теплосетей
Фото: poradu24.com

В Киеве запущены все котельные, горячая вода подается в дома киевлян. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Пантелеева, на данный момент в Киеве возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа. Вместе с тем продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые возникли во время запуска горячей воды. По его словам, ежесуточно коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" устраняет более 40 повреждений.

"Сейчас в работе аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может временно отсутствовать горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены. Всего работает 34 аварийно-восстановительные бригады", - сказал Пантелеев.

"Больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилась без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому во время запуска горячей воды возникли дополнительные повреждения. "Киевтеплоэнерго" сейчас их ликвидирует и выйдет на плановую и стабильную подачу услуг", - сказал он.

Напомним, горячую воду в Киеве отключили еще в апреле для ежегодной проверки, однако на самом деле все эти месяцы администрация города решала вопрос передачи долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогазом Украины" новому оператору - "Киевтеплоэнерго". Вчера мэр города Виталий Кличко сообщил о восстановлении подачи газа на ТЭЦ и возобновлении горячего водоснабжения.


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