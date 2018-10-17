Во время запуска горячего водоснабжения обнаружены более 120 повреждений теплосетей

Трубы подверглись коррозии из-за длительного отсутствия теплоносителя.

В Киеве запущены все котельные, горячая вода подается в дома киевлян. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Пантелеева, на данный момент в Киеве возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа. Вместе с тем продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые возникли во время запуска горячей воды. По его словам, ежесуточно коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" устраняет более 40 повреждений.

"Сейчас в работе аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может временно отсутствовать горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены. Всего работает 34 аварийно-восстановительные бригады", - сказал Пантелеев.

"Больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилась без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому во время запуска горячей воды возникли дополнительные повреждения. "Киевтеплоэнерго" сейчас их ликвидирует и выйдет на плановую и стабильную подачу услуг", - сказал он.