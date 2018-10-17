Во время запуска горячего водоснабжения обнаружены более 120 повреждений теплосетей
Трубы подверглись коррозии из-за длительного отсутствия теплоносителя.
В Киеве запущены все котельные, горячая вода подается в дома киевлян. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.
По словам Пантелеева, на данный момент в Киеве возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа. Вместе с тем продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые возникли во время запуска горячей воды. По его словам, ежесуточно коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" устраняет более 40 повреждений.
"Сейчас в работе аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может временно отсутствовать горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены. Всего работает 34 аварийно-восстановительные бригады", - сказал Пантелеев.
"Больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилась без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому во время запуска горячей воды возникли дополнительные повреждения. "Киевтеплоэнерго" сейчас их ликвидирует и выйдет на плановую и стабильную подачу услуг", - сказал он.
Напомним, горячую воду в Киеве отключили еще в апреле для ежегодной проверки, однако на самом деле все эти месяцы администрация города решала вопрос передачи долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогазом Украины" новому оператору - "Киевтеплоэнерго". Вчера мэр города Виталий Кличко сообщил о восстановлении подачи газа на ТЭЦ и возобновлении горячего водоснабжения.
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