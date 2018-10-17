УЦОКО назвал даты пробного внешнего тестирования в 2019 году

Абитуриенты смогут "прочувствовать" атмосферу экзамена.

Украинский центр оценивания качества образования назначил даты пробного внешнего оценивания в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Регистрация на пробное тестирование пройдет с 8 по 31 января на сайтах региональных центров. Пробное ВНО по украинскому языку и литература пройдет 16 марта, а по всем остальным предметам - 23 марта. На втором тесте участники смогут пройти оценивание только по одному учебному предмету.

"Пробное внешнее оценивание позволит абитуриентам почувствовать атмосферу внешнего независимого оценивания и узнать обо всех этапах его проведения", - сказано в сообщении.

Результаты пробного ВНО для абитуриентов, которые введут свои ответы в специальный сервис, обнародуют на информационных страницах. Баллы по украинскому языку и литературе опубликуют 22 марта, а по другим предметам - 29 марта.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 20 мая по 12 июля. Обязательным для поступления в вузы является украинский язык и литература, а также математика или история Украины по выбору абитуриента. С 2021 года оценивание по математике станет обязательным для всех, без теста по математике школьники не смогут получить аттестаты о среднем образовании.