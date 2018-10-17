?Стали известны обстоятельства дела одессита, "воскресшего" во Франции

У него было свидетельство о смерти в Луганске и место на кладбище в Одессе.

Одессит Дмитрий Малиновский, который "воскрес" во Франции, подделал документы, которые свидетельствовали о его смерти в Луганске в октябре 2014 года.

Об этом пишет издание "Судебный репортер" со ссылкой на материалы реестра судебных дел.

В 2012 году в отношении Малиновского открыли дело по факту мошенничества и позже отправили под суд. Одессит судебные заседания игнорировал, поэтому 18 августа 2014 года в отношении него был применен принудительный привод. Найти его не удалось.

Через несколько месяцев жена Малиновского обратилась в суд с заявлением об установлении смерти мужа. По ее словам, 18 августа 2014 года он отправился на судебное заседание, но домой не вернулся. 17 ноября 2014 года неизвестное лицо через консьержа передало ей свидетельство о смерти Малиновского и пепел. В документах говорилось, что он погиб 25 октября того же года в Луганске. 20 ноября жена похоронила урну с прахом, а в мае 2015 года суд признал Малиновского мертвым.

Однако вскоре было установлено, что свидетельство о смерти имеет признаки подделки, а в начале 2016 года одесская полиция получила сообщение о преступлении, совершенное Малиновским.

Компания Dreymoor Fertilizers Overseas сообщила, что в марте-апреле 2015 года Малиновский и еще один человек от имени компании Expotrade Global Limited заключили договоры на поставку Dreymoor 20 тысяч тонн карбамида и аммиака с Одесского припортового завода. Деньги в размере 12,8 млн евро они получили, а поставку не осуществили.

Летом 2017 года Малиновского окончательно признали живым, предъявили подозрение о незаконном завладении средств и заочно арестовали.

Спустя год, в октябре 2018-го, Малиновский нашелся во Франции, где он успел приобрести замок Шато-де-Ла-Рошпо и жил на широкую ногу.