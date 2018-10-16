Полиция Киева расследует очередную драку со стрельбой на левом берегу
Неустановленные лица подрались у торгового центра на ул. Тростянецкой.
Полиция Киева расследует драку со стрельбой, во время которой были ранены два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщение о массовой драке с применением оружия поступило в полицию вчера, 15 октября, в 16:00. Инцидент произошел у торгового центра на ул. Тростянецкой.
"Полицейские выяснили, что между неустановленными лицами возник сначала словесный конфликт, а затем началась драка, в ходе которой ранения получили двое молодых людей - 20 и 26 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, от дальнейшей госпитализации они отказались", - сказано в сообщении.
По словам пострадавших, во время драки один из мужчин выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов, после чего все участники инцидента скрылись.
Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли 5 гильз для отстрела патронов травматического действия.
Кроме того, полицейские проверили информацию о заминировании внедорожника, припаркованного рядом. На днище полицейские обнаружили закрепленный GPS-навигатор. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Правоохранители устанавливают причины, обстоятельства и всех участников конфликта, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями события для объективного расследования события.
Напомним, на прошлой неделе у станции метро "Лесная" в Киеве произошла драка с применением пневматического оружия.
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16.10.2018 09:14