Более 350 школьников эвакуировали из запорожской школы из-за распыления газового баллончика
Полиция уже выяснила, кто пытался сорвать уроки.
353 ученика эвакуированы утром во вторник из-за распыления газового баллончика в школе №77 в Шевченковкском районе Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
По данным ведомства, 16 октября в 9:35 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в школе распылили газовый баллончик. На место происшествия выехали медики, спасатели и полиция.
По данным городского сайта 061, полиция установила личность хулигана: баллончик распылила 14-летняя школьница, решается вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности.
По данным издания "Акцент", медики госпитализировали 10 детей. Остальные школьники вернулись к занятиям после проветривания помещений.
Напомним, 28 детей госпитализированы в Запорожье в результате распыления раздражающего вещества из газового баллона в школе №51. В конце мая в нескольких школах были зафиксированы случаи распыления неизвестного газа. Никто из детей не пострадал.
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16.10.2018 08:21