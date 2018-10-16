В селе в Одесской области объявлен карантин из-за сибирской язвы

Госпродпотребслужба подтвердила заражение домашнего скота в Николаевке-НовороSSийской.

В Одесской области выявлен еще один случай заражения сибирской язвой. Жители села Николаевка-НовороSSийская сообщили о внезапном заболевании домашней коровы, сообщает "Бессарабия Информ".

Эксперты подтвердили, что животное заражено сибирской язвой. В населенном пункте объявлен карантин до 28 октября.

Среди жителей села пострадавших от сибирской язвы нет.

Напомним, в конце сентября в этом же районе в Одесской области был выявлен случай заболевания сибирской язвой у человека. Жители села Меняйловка зарезали больную корову. С 30 сентября в селе введен карантин, медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо забитого скота. Лицам, которые имели риск заражения возбудителем сибирской язвы, назначается срочная профилактика антибиотиками и за ними осуществляется медицинское наблюдение.