В селе в Одесской области объявлен карантин из-за сибирской язвы
Госпродпотребслужба подтвердила заражение домашнего скота в Николаевке-НовороSSийской.
В Одесской области выявлен еще один случай заражения сибирской язвой. Жители села Николаевка-НовороSSийская сообщили о внезапном заболевании домашней коровы, сообщает "Бессарабия Информ".
Эксперты подтвердили, что животное заражено сибирской язвой. В населенном пункте объявлен карантин до 28 октября.
Среди жителей села пострадавших от сибирской язвы нет.
Напомним, в конце сентября в этом же районе в Одесской области был выявлен случай заболевания сибирской язвой у человека. Жители села Меняйловка зарезали больную корову. С 30 сентября в селе введен карантин, медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо забитого скота. Лицам, которые имели риск заражения возбудителем сибирской язвы, назначается срочная профилактика антибиотиками и за ними осуществляется медицинское наблюдение.
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16.10.2018 06:16