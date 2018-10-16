Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен

У бизнесмена обнаружили рецидив онкологического заболевания.
Один из самых богатых людей мира и сооснователь Microsoft Пол Аллен умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает CNBC.
"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft… Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле", - говорится в сообщении компании.
Заболевание у Аллена обнаружили в начале октября. Он сообщил, что болезнь рецидивировала после лечения в 2009 году, а также добавил, что врачи "дают хорошие прогнозы".
Как сообщает ABC News, Билл Гейтс прокомментировал новость о смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена.
"Он заслужил гораздо больше времени, но его вклад в мир технологий будет жить в течение будущих поколений", - сказал он.
Напомним, Пол Аллен в 1975 году вместе с Биллом Гейтсом основал корпорацию Microsoft. Forbes оценивал состояние Аллена в 20,3 млрд долларов. Это ставило бизнесмена на 44-е месте в списке богатейших людей планеты и на 18-е место в списке богатейших американцев.
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