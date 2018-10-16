Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен

У бизнесмена обнаружили рецидив онкологического заболевания.

Один из самых богатых людей мира и сооснователь Microsoft Пол Аллен умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает CNBC.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft… Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле", - говорится в сообщении компании.

Заболевание у Аллена обнаружили в начале октября. Он сообщил, что болезнь рецидивировала после лечения в 2009 году, а также добавил, что врачи "дают хорошие прогнозы".

Как сообщает ABC News, Билл Гейтс прокомментировал новость о смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена.

"Он заслужил гораздо больше времени, но его вклад в мир технологий будет жить в течение будущих поколений", - сказал он.

Apple's Tim Cook on the death of Microsoft co-founder Paul Allen: "Our industry has lost a pioneer and our world has lost a force for good." https://t.co/KzlTc6FYEO pic.twitter.com/SQbHhdU0eA — ABC News (@ABC) 15 жовтня 2018 р.