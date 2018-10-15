Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидают рождения первого ребенка.

Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского Дворца в Instagram.

«Очень рады объявить, что Герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко оценили всю поддержку, которую они получили от людей во всем мире со времени их свадьбы в мае, и рады, что смогли поделиться этой счастливой новостью с публикой», – сказано в сообщении.


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