Times сообщила о последнем страхе Стивена Хокинга

Физик-теоретик Стивен Хокинг опасался появления «суперчеловека».

Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на последнюю книгу ученого, передает РИА Новости.

Перед смертью Хокинг написал работу «Короткие ответы на серьезные вопросы». Она будет опубликована 16 октября. В ней физик предположил, что однажды обеспеченные люди начнут массово вносить изменения в ДНК, чтобы улучшать различные возможности человеческого тела.

«Некоторые не смогут побороть искушение, чтобы улучшить человеческие качества, например память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни», — цитирует газета выдержки из книги.

Хокинг ожидал, что из-за появления «суперчеловека» обычные люди сформируют отдельную касту, а затем и вовсе исчезнут с лица Земли.

Хокинг не раз делал громкие предсказания о судьбе человечества. Ранее физик также утверждал, что человек перестанет эволюционно развиваться: Хокинг полагал, что люди научатся изменять себя с помощью редактирования ДНК. Таким образом они смогут переносить космические путешествия и колонизировать другие планеты.

«Боюсь, что искусственный интеллект способен заменить людей», — говорил ученый в интервью журналу Wired. По его мнению, однажды программы научатся воспроизводить сами себя и станут умнее человека.

Хокинг также утверждал, что человек никогда не создаст машину времени. В 2009 году физик устроил вечеринку, приглашения на которую разослал после события. На мероприятие, как и ожидалось, никто не явился.

Хокинг был популяризатором науки, который занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В возрасте 22 лет ему поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз». Ожидалось, что молодой человек проживет два-три года, однако прогнозы медиков не оправдались: ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

В 1998 году он написал бестселлер «Краткая история времени», которая разошлась десятимиллионным тиражом. В ней говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и Теории суперструн.

Даже будучи полностью парализованным, Хокинг вел активную жизнь: занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром через компьютерный синтезатор речи.

14 марта этого года он умер на 77-м году жизни.


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