На железнодорожном вокзале в Кельне вооруженный мужчина захватил заложницу

Район вокзала оцеплен, из него вывели людей.

Полиция немецкого города Кельна проводит спецоперацию в районе главного вокзала города. Предварительно, там вооруженный мужчина взял в заложники женщину.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter .

"В зоне площади Бреслауэрплац произошел захват заложников. Силы полиции прибыли на место вместе с аварийными службами и выясняют обстоятельства. Пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в сообщении.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о стрельбе, в результате которой, вероятно, пострадал один человек.

В полиции эту информацию пока не подтвердили и призвали журналистов дождаться официальной информации.

"Мы подтверждаем, что в настоящее время нет ни жертв, ни пострадавших", - сообщили в полиции.

Сейчас район вокзала оцеплен, из него вывели людей. Отправка и прибытие поездов не осуществляется.

Напомним, в июле в Лос-Анджелесе вооруженный преступник несколько часов удерживал заложников в супермаркете.