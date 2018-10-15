На железнодорожном вокзале в Кельне вооруженный мужчина захватил заложницу

Район вокзала оцеплен, из него вывели людей.

На железнодорожном вокзале в Кельне вооруженный мужчина захватил заложницу
Фото: #twitter#.com/Taskums

Полиция немецкого города Кельна проводит спецоперацию в районе главного вокзала города. Предварительно, там вооруженный мужчина взял в заложники женщину.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

"В зоне площади Бреслауэрплац произошел захват заложников. Силы полиции прибыли на место вместе с аварийными службами и выясняют обстоятельства. Пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в сообщении.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о стрельбе, в результате которой, вероятно, пострадал один человек.

В полиции эту информацию пока не подтвердили и призвали журналистов дождаться официальной информации.

"Мы подтверждаем, что в настоящее время нет ни жертв, ни пострадавших", - сообщили в полиции.

Сейчас район вокзала оцеплен, из него вывели людей. Отправка и прибытие поездов не осуществляется.

Feuerwehr und Polizei am #BreslauerPlatz #K?ln pic.twitter.com/VNuGAddazO

— Task (@Taskums) 15 жовтня 2018 р.

Напомним, в июле в Лос-Анджелесе вооруженный преступник несколько часов удерживал заложников в супермаркете.


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