В Киеве горело здание завода "Транссигнал" на Жилянской (обновлено)
Погибших и травмированных нет.
В центре Киева горит здание электротехнического завода "Транссигнал" по адресу Жилянская, 101а.
Об этом сообщает РБК-Украина с места событий.
Пожар начался около двух часов дня на последнем этаже. Спасатели сняли с крыши пятерых человек. Всё рабочие из здания эвакуированы.
"Там ничего не было, стройматериалы просто. Из-за сварочного аппарата загорелось", - рассказал один из сотрудников.
На месте работают пять пожарных экипажей. Приехали полицейские и скорая помощь. Причины загорания выясняются.
По данным полиции, пострадало как минимум два человека.
На место происшествия приехал нардеп Евгений Мураев, который заявил, что в помещении завода оборудовали студию нового телеканала.
"Да, здесь находится мой новый канал. Открытие 7 ноября, название узнаете позже. Помещение арендуем, это бывший завод. Мы не знаем, что случилось, но рукописи не горят", - рассказал он.
Обновление. В 14:37 возгорание было локализовано, а в 14:57 - ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГосЧС.
К тушению привлекались семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 30 человек личного состава.
Причина возникновения пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.
Напомним, в ноябре прошлого года на Жилянской произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже жилого дома.
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Общество
15.10.2018 09:30