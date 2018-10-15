В Киеве горело здание завода "Транссигнал" на Жилянской (обновлено)

Погибших и травмированных нет.

В Киеве горело здание завода "Транссигнал" на Жилянской (обновлено)
Фото: rbc.ua

В центре Киева горит здание электротехнического завода "Транссигнал" по адресу Жилянская, 101а.

Об этом сообщает РБК-Украина с места событий.

Пожар начался около двух часов дня на последнем этаже. Спасатели сняли с крыши пятерых человек. Всё рабочие из здания эвакуированы.

"Там ничего не было, стройматериалы просто. Из-за сварочного аппарата загорелось", - рассказал один из сотрудников.

На месте работают пять пожарных экипажей. Приехали полицейские и скорая помощь. Причины загорания выясняются.

По данным полиции, пострадало как минимум два человека.

На место происшествия приехал нардеп Евгений Мураев, который заявил, что в помещении завода оборудовали студию нового телеканала.

"Да, здесь находится мой новый канал. Открытие 7 ноября, название узнаете позже. Помещение арендуем, это бывший завод. Мы не знаем, что случилось, но рукописи не горят", - рассказал он.

Обновление. В 14:37 возгорание было локализовано, а в 14:57 - ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

К тушению привлекались семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 30 человек личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.

Напомним, в ноябре прошлого года на Жилянской произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже жилого дома.


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