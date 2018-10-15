В Харьковской области пожарные спасли 11 человек из горящего общежития
Погибших и пострадавших нет.
В селе Докучаевское Харьковской области пожарные спасли 11 человек из горящего студенческого общежития №4 Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном здании, поступило 14 октября в 14:41.
По прибытию было установлено, что горит комната на третьем этаже общежития на площади 20 кв. м. Из-за сильного задымления жильцы комнат верхних этажей не могли самостоятельно покинуть собственные дома и нуждались в помощи.
"Личный состав подразделений ГосЧС спас 11 человек, а также эвакуировал 60 жильцов общежития. Погибших и пострадавших не было", - говорится в сообщении.
В 15:20 пожар был локализован, а в 15:27 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, в начале сентября в общежитии Днепропетровского транспортного колледжа произошел пожар, в результате которого пострадали двое студентов.
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