Украинский певец рассказал, почему отменил собственную свадьбу

Ivan NAVI: все, что нужно знать о молодом украинском исполнителе

Украинский певец Ivan Navi откровенно рассказал, почему не женился на любимой девушке.

Об этом артист рассказал в программе «Светская жизнь», пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По словам певца, его предыдущие отношения распались из-за вмешательства родителей любимой. Ivan Navi признался, что именно из-за этого он решил отменить свадьбу.

«Тогда мне было 22 года. Я этого человека любил, хотел с ним связать свою жизнь, но из-за определенных обстоятельств, которые у нас сложились, начали вмешиваться уже и родители. Она была очень близка к своим родственникам и, к сожалению, не смогла отстоять свое мнение», – отметил Ivan Navi.

Несмотря на такое окончание отношений артист желает счастья своей экс-возлюбленной и искренне верит, что она найдет человека, с которым создаст крепкую семью. Сам же Ivan Navi заверил, что пока у него нет девушки, поэтому он активно ищет свою любовь.

Сейчас я в поисках, но все возможно, потому что я не стою на месте,– признался Ivan Navi.


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