Более 230 людей отравились водопроводной водой в ОРДО за неделю

Из них 104 ученика военного лицея Донецка.

На оккупированных территориях Донецкой области за неделю (с 5 по 12 октября) более 230 человек отравились водопроводной водой. Местные жители жаловались на высокую температуру, тошноту и расстройство желудка. Об этом сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его словам, в основном среди отравленных - дети до 17 лет. Также подтвердилась информация, что водой отравились более 104 учеников военного лицея Донецка.

"Родители нескольких учеников лицея сообщили, что им убедительно рекомендовали лечиться дома и не обращаться в больницу", - говорится в сообщении.

"После огласки в СМИ последствий отравления водой жителей Макеевки, оккупационная власть прилагают максимум усилий, чтобы замолчать случаи острой кишечной инфекции в лицее. Оккупационная администрация боится массовых беспорядков", - подчеркнул представитель омбудсмена.

По его словам, жалобы на качество водопроводной воды поступали, в частности, от жителей Докучаевска. Они говорят, что вода имеет стойкий запах плесени или дуста.

“Из обнародованных 11 октября в "ДНР" результатов анализов водопроводной воды очевидно, что есть отклонения и по химическим, и по микробиологическим показателям, в том числе и в СОШ № 86 Макеевки. Но можно ли верить этим результатам?! Чтобы обеспечить право на доступ к безопасной питьевой воде, необходима независимая экспертиза водопроводной воды в "ДНР" при содействии международных гуманитарных организаций", - сообщил Лисянский.

Напомним, в конце сентября в Макеевке произошло массовое отравление питьевой водой. Причиной отравления 87 людей стала дезинфекция воды марганцем.