Харьковская полиция задержала подозреваемого в людоедстве

Жертвой убийцы стал бывший милиционер.

11 октября в Немышлянском районе Харькова нашли обезглавленное тело, на отдельных участка которого были срезаны мягкие ткани и кожа. В ходе расследования было установлено, что убийца, вероятно, употребил человеческое мясо в пищу.

Об этом сообщила пресс-служба полиция Харькова.

Погибшим оказался 45-летний бывший милиционер, который не прошел переаттестацию. В последние годы он нигде не работал и сильно пил. 4 октября мужчина поссорился с братом, бросил мобильный телефон, вышел из дому и пропал. 7 октября его объявили в розыск как пропавшего без вести.

В ходе следствия было установлено, что экс-милиционера видели в день исчезновения в компании еще двух мужчин, вместе с которыми он распивал спиртные напитки.

Полицейские установили их личности. Это житель Великобурлукского района и его 20-летний сын. 13 октября их задержали. По месту их жительства на балконе в коробке нашли голову убитого.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что задержанные уже дали показания. По их словам, с убитым они познакомились случайным образом 4 октября. Вместе на улице употребляли алкоголь. Вечером мужчины пригласили нового знакомого к себе домой.

Во время застолья хозяин квартиры поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею. На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сыну он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. Но, по свидетельствам парня, отец варил человеческое мясо и ел его.

10 октября к мужчинам позвонил родственник из райцентра и сообщил, что хочет в ближайшее время их навестить. В связи с этим злоумышленники вынесли тело из дома, бросили его у подвала и забросали мешками с мусором.

Дело расследуется по ст.115 Уголовного кодекса.


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