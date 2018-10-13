Полиция усилит присутствие возле храмов 14 октября

В Киеве на улицы выведут 6200 правоохранителей.

Полиция усилит присутствие возле храмов 14 октября
Фото: pravlife.org

Глава патрульной полиции Украины Александр Фацевич приказал усилить присутствие правоохранителей возле культовых сооружений 14 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Необходимо приблизить наряды ко всем культовых сооружений, сориентировать все наряды ГРПП [групп реагирования патрульной полиции], патрульной полиции, полиции особого назначения и обращать внимание на все культовые сооружения без исключения, без принадлежности к конфессиям", - подчеркнул Фацевич.

14 октября отмечается День защитника Украины, но это также день основания УПА и религиозный праздник Покровы.

В Киеве и других населенных пунктах будут проводиться массовые мероприятия в центральной части города. В частности, планируется проведение марша УПА в центре Киева. Он начнется в 16:00 на Владимирской улице и должен завершиться митингом и концертом группы "Кому вниз" на Европейской площади.

Полиция опасается, что в связи с началом процесса предоставления автокефалии православной церкви могут произойти провокации. В связи с этим 14 октября на улицах Киева охрану общественного порядка будут обеспечивать около 6200 правоохранителей, из них 3500 - бойцы Национальной гвардии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также сегодня встретился с архиепископом Евстратием Зорей (УПЦ КП) и митрополитом Онуфрием (УПЦ МП), пообещав не допустить проявлений религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений.


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