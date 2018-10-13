Альтернативную Нобелевскую премию по литературе получила француженка Мариз Конде

Жюри отметило ее книги за описание "ужасов колониализма и хаоса постколониализма".

Лауреатом премии "Новой академии" Швеции, которая позиционируется как альтернатива Нобелевской премии по литературе, стала французская писательница Мариз Конде.

Об этом сообщает The New York Times.

Жюри отметило ее книги за описание "ужасов колониализма и хаоса постколониализма".

Мариз Конде родилась в Гваделупе в 1937 году. Она преподавала в Гвинее, Гане, Сенегале, Франции, Колумбийском университете в США , работала журналистом, возглавляла учрежденный во Франции Комитет памяти о рабстве.

Конде - лауреат многочисленных французских и зарубежных премий, командор Ордена искусств и литературы, кавалер Ордена Почетного легиона, почетный член Литературной академии Квебека.

Напомним, Нобелевский комитет в 2018 году премию по литературе не вручал из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов, в центре которого оказался французский фотограф Жан-Клод Арно.

Арно - муж шведской поэтессы Катарины Фростенсон, избранной в академию в 1992 году. В ноябре прошлого года 18 женщин обвинили фотографа в сексуальных домогательствах. Некоторые эпизоды харассмента, по их словам, происходили в помещениях, принадлежащих академии.

Вскоре после этого академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из организации. Сам фотограф отвергает все обвинения.

После выдвинутых в его адрес обвинений шестеро членов Академии покинули свой пост, включая его самого и главу организации - Сару Даниус. В ответ на массовый исход король Швеции Карл XVI Густав разрешил членам академии покидать пост по собственному желанию - ранее от "академиков" ждали готовности занимать эту позицию до конца жизни.

Одновременно с этим в академии развивался и еще один скандал: стало известно, что некоторые из ее членов в течение нескольких лет нарушали правило о неразглашении имен будущих лауреатов.