В деле о побоях и вымогательстве в Харькове появились еще два фигуранта

Сержанты 30 и 35 лет причастны как минимум к одному уголовному эпизоду.

Число подозреваемых в деле о побоях и вымогательстве в метрополитене Харькова увеличилось до шести. Следователи объявили о подозрении еще двум работникам сектора патрульной полиции, сообщает прокуратура Харьковской области.

Оба подозреваемых - старшие сержанты 30 и 35 лет. Их причастность к совершению преступления была установлена при изучении видеоматериалов в ходе досудебного расследования. Им объявили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, эти полицейские фигурируют по меньшей мере в одном эпизоде с применением насилия к задержанному.

Сегодня, 12 октября, Червонозаводской суд Харькова избирает им меру пресечения. Прокуратура настаивает на том, чтобы сержантов взяли под стражу.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове задержали четырех сотрудников патрульной полиции, которые избивали граждан в комнате полиции, а также требовали взятки у приезжих. Трое подозреваемых полицейских находятся под арестом, еще одному суд назначил круглосуточный домашний арест.