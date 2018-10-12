Полиция разыскивает участников драки со стрельбой на метро "Лесная" в Киеве

В результате драки один мужчина госпитализирован после удара бутылкой по голове.

Cтоличная полиция устанавливает обстоятельства драки у станции метро "Лесная", во время которой участники конфликта применили пневматическое оружие. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Конфликт возник между двумя компаниями нетрезвых мужчин. Сначала завязалась драка, а потом один из них сделал несколько выстрелов, предварительно - из пневматического оружия. В результате происшествия 34-летнего киевлянина госпитализировали в больницу с травмой головы от удара бутылкой. Устанавливаются все участники инцидента ", - сказано в сообщение.

Мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле "ВАЗ". Полиция устанавливает причины и участников драки. Во время общения со свидетелями, предварительно установлено, что инициатором драки был человек, которого доставили в больницу.

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Напомним, вечером 30 сентября в Киеве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, ранив его в ногу и бедро. Впоследствии стало известно, что преступники пытались ограбить частный дом на Печерске. Как стало известно позже, злоумышленники ворвались в дом семьи судьи и адвоката.


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