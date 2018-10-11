Полиция поймала одного из налетчиков, которые застрелили охранника ювелирного магазина в Киеве

Он арестован без права залога.

Один из налетчиков на магазин "Ювелирная карта" в Киеве задержан и арестован.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева , ему сообщили о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.

Подозреваемый - 36-летний рецидивист, гражданин РоSSийской Федерации.

Напомним, 12 августа около 20:00 в Киеве произошло вооруженное ограбление магазина "Ювелирная карта" на улице Щербакивского (бывшая Щербакова). Три человека в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на автомобиле Peugeot.

Охранник скончался от ранений.