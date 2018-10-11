Украинский фильм "Явных признаков нет" участвует в конкурсе DOK Leipzig

Фильмы Алины Горловой рассказывает о посттравматическом синдроме.

Престижный фестиваль документального кино DOK Leipzig объявил программу.

Как сообщается на сайте кинофестиваля, в основном конкурсе участвует украинский фильм – "Явных признаков нет" Алины Горловой.

Картина рассказывает о женщине, которая вернулась с войны и пытается справиться с посттравматическим расстройством.

Премьера "Явных признаков нет" состоялась на кинофестивале Docudays UA в марте, где фильм был показан в конкурсе Docu/мир и получил несколько призов.

Кроме того, в основном конкурсе участвует новый документальный фильм Сергея Лозницы "Процесс", где показана хроника суда по сфабрикованному делу "Промпартии" в 1930 году.

В короткометражные конкурсы также попали украинские фильмы: "Диорама" Зои Лактионовой участвует в международном конкурсе, а "Дышит" Полины Ольховниковой – в программе "Next Masters". Фильм Никиты Шаленного "Мост" – в программе интерактивного визуального искусства DOK Neuland.

Проект фильма Ирины Цилык "Земля голубая, как апельсин" попал на ко-продакшн маркет индустриальной секции, где продюсеры ищут ко-финансирование для своих будущих проектов.

Кинофестиваль DOK Leipzig состоится с 29 октября по 4 ноября.