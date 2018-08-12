Селяне перекрыли трассу во Львовской области из-за отключения света

В селе сутки нет электроэнергии.

Селяне перекрыли трассу во Львовской области из-за отключения света
Фото: varta1.com.ua

Во Львовской области (село Малые Подлески Жовковского района) сегодня, 12 августа, местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения в их населенном пункте. Об этом сообщает местное издание Вголос.

"Люди требуют включить свет, которого нет от вчера", - пояснили в патрульной полиции.

Люди частично пропускают машины, однако заканчивать блокирование дороги пока не планируют. На месте происшествия присутствовали сотрудники национальной полиции Львовской области.

Кроме того в сообществе "Варта-1" в Facebook сообщили, что из-за перекрытия дороги образовались большие пробки.

Напомним, ранее жители Запорожья перекрывали междугородную трассу из-за отключения света.


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