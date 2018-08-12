Мужчина похитил у односельчанина ружье и стрелял по автомобилям на трассе под Запорожьем
Злоумышленник ранил женщину и ее 11-летнюю дочь.
В Запорожской области на трассе "Кирилловка - Мелитополь" злоумышленник стрелял по проезжающим автомобилям из похищенного ружья. Пострадали два человека - женщина и 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
"В 5 утра в Кирилловское отделение полиции поступило сообщение о том, что на автодороге "Кирилловка - Мелитополь" в районе села Шелюги Акимовского района, неизвестный стреляет из охотничьего ружья по проезжающим авто. В результате его действий женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения получили незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.
Злоумышленник был задержан правоохранителями. Им оказался 27-летний житель села Охримовка. Как было установлено, мужчина похитил гладкоствольное охотничье ружье из гаража односельчанина.
Ружье изъяли и направили на исследование в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центр.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") и ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее драка в кафе возле автостанции "Киев" закончилась стрельбой.
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12.08.2018 11:45