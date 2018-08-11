В харьковской многоэтажке произошел взрыв во время проверки газовой службой
За медицинской помощью обратились 5 человек с незначительными ранами.
На первом этаже 9-тиэтажного жилого дома по ул.Танкопия в Харькове в субботу, 11 августа, произошел взрыв с последующим возгоранием. Людей на момент взрыва в квартире не было.
По данным пресс-центра управления ГосЧС в области, в результате пожара в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждены внешняя бетонная плита балкона и двери подъезда.
Разрушений несущих конструкций не обнаружено. Площадь пожара составила 35 кв.м.
"По словам соседей, ощущался резкий запах газа, была вызвана аварийная газовая служба. При обследовании работниками газовой службы подъезда произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Из других квартир было спасено и эвакуировано 17 человек, в т.ч. и дети. К сотрудникам скорой медицинской помощи обратились 5 человек с незначительными резано-осколочными ранами. Помощь им оказана на месте.
В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что, по информации жителей дома, они утром почувствовали запах газа в подъезде, но в соответствующие коммунальные службы не обращались. Квартира, в которой произошло возгорание, сдавалась в аренду. Сейчас ее владелец устанавливается.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее в августе в селе Зуевка Миргородского района Полтавской области пятеро людей пострадали из-за взрыва в доме. Баллон с пропаном сорвался в результате поджога дома 70-летней хозяйкой.
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