В харьковской многоэтажке произошел взрыв во время проверки газовой службой

За медицинской помощью обратились 5 человек с незначительными ранами.

На первом этаже 9-тиэтажного жилого дома по ул.Танкопия в Харькове в субботу, 11 августа, произошел взрыв с последующим возгоранием. Людей на момент взрыва в квартире не было.

По данным пресс-центра управления ГосЧС в области, в результате пожара в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждены внешняя бетонная плита балкона и двери подъезда.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

С первого этажа огонь перекинулся на балкон квартиры на втором этаж и задел прилегающую к нему комнату.

Разрушений несущих конструкций не обнаружено. Площадь пожара составила 35 кв.м.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

"По словам соседей, ощущался резкий запах газа, была вызвана аварийная газовая служба. При обследовании работниками газовой службы подъезда произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Из других квартир было спасено и эвакуировано 17 человек, в т.ч. и дети. К сотрудникам скорой медицинской помощи обратились 5 человек с незначительными резано-осколочными ранами. Помощь им оказана на месте.

Фото: hk.npu.gov.ua

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что, по информации жителей дома, они утром почувствовали запах газа в подъезде, но в соответствующие коммунальные службы не обращались. Квартира, в которой произошло возгорание, сдавалась в аренду. Сейчас ее владелец устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее в августе в селе Зуевка Миргородского района Полтавской области пятеро людей пострадали из-за взрыва в доме. Баллон с пропаном сорвался в результате поджога дома 70-летней хозяйкой.