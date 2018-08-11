В Бердянске местный житель сильно избил бойца ООС

У мужчин возник конфликт на улице.

В Бердянске местный житель сильно избил бойца ООС
Фото: cow.org.ua

В Бердянске местный житель сильно избил военнослужащего, который приехал в город в краткосрочный отпуск из зоны Операции объединенных сил . Об этом Нацполиция Запорожской области сообщила сегодня, 11 августа.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 августа.

"В Бердянский отдел полиции поступило сообщение о том, что житель Бердянска 1999 года рождения, с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в Запорожскую областную клиническую больницу. Полицейские установили, что пострадавший - местный житель - военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с неизвестным, по проспекту Труда у дома 47/14 ", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

"Для установления всех обстоятельств конфликта, полиция просит свидетелей обратиться к начальнику следственного подразделения Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области (кабинет 402) или по телефону "102", - указано в сообщении.

Напомним, ранее в мариупольском кафе охранники избили пограничников после просьбы о меню на украинском. Тогда подполковнику Станиславу Кероду сломали челюсть, еще один офицер ГПСУ, женщина, получила сотрясение мозга и многочисленные забои.


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