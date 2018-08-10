Драка в кафе возле автостанции "Киев" закончилась стрельбой

Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Драка со стрельбой произошла в кафе возле автостанции " Киев ", информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве .

Согласно сообщению, в дежурную часть поступила информация о конфликте между группой мужчин, при этом свидетели слышали выстрелы.

По вызову в кафе, расположенное возле автостанции на улице Петлюры в Шевченковском районе, выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что шесть мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов.

Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала скорая помощь.

Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно - стреляли из травматического оружия. Полицейские осматривают место происшествия, общаются со свидетелями и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение.

Злоумышленники с места происшествия скрылись, поэтому усилия правоохранителей направлены на их поиски, отмечают в полиции. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.