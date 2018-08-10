Драка в кафе возле автостанции "Киев" закончилась стрельбой
Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Драка со стрельбой произошла в кафе возле автостанции "Киев", информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Согласно сообщению, в дежурную часть поступила информация о конфликте между группой мужчин, при этом свидетели слышали выстрелы.
По вызову в кафе, расположенное возле автостанции на улице Петлюры в Шевченковском районе, выехали патрульные и следственно-оперативная группа.
Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала скорая помощь.
Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно - стреляли из травматического оружия. Полицейские осматривают место происшествия, общаются со свидетелями и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение.
Злоумышленники с места происшествия скрылись, поэтому усилия правоохранителей направлены на их поиски, отмечают в полиции. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.
Накануне в Киеве задержали местного 41-летнего жителя, который ударил в лицо полицейского.
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10.08.2018 16:54