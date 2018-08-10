Бизнесмен Тамразов арестован с залогом 3 млн гривен
Решение вынес судья Вячеслав Пидпалый.
Печерский районный суд Киева 10 августа избрал меру пресечения для бизнесмена Алексея Тамразова в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог 3 млн гривен.
Решение вынес судья Вячеслав Пидпалый, удовлетворив ходатайство прокуроров частично. Те просили более крупный залог в размере почти 5,7 млн гривен.
Заседание проходило в закрытом режиме без присутствия СМИ.
Напомним, Тамразова задержали 9 августа. Его подозревают в попытке дать взятку в размере 200 тысяч долларов прокурору Генеральной прокуратуры Константину Кулику.
Задержанный считает, что его подставили.
Алексей Тамразов был первым зампредседателем правления государственной компании "Укргаздобыча" с 2010-го по март 2014 года. Он считается бенефициаром "Западной нефтегазовой компании" (ЗНГК), которая формально зарегистрирована на его бизнес-партнера Сергея Чорного.
Тамразов также является владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа", которому принадлежит интернет-издание "Инсайдер".
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