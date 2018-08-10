При перестрелке в Канаде погибли четыре человека, в том числе двое полицейских
Местных жителей просят не выходить из дома и запереть двери.
Фото: mignews.com.ua
Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансвик на востоке Канады. Об этом сообщает CBSNews со ссылкой на местное управление полиции.
"Инцидент привел к гибели четырех человек", - говорится в "Твиттере" местной полиции.
Of the four people killed in this morning's shootings on Brookside Drive, two were Fredericton Police officers. No names are being released at this time. Please appreciate this is a difficult time for their families and our colleagues. We will provide more info when we can.
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