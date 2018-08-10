При перестрелке в Канаде погибли четыре человека, в том числе двое полицейских

Местных жителей просят не выходить из дома и запереть двери.

При перестрелке в Канаде погибли четыре человека, в том числе двое полицейских
Фото: mignews.com.ua

Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансвик на востоке Канады. Об этом сообщает CBSNews со ссылкой на местное управление полиции.

"Инцидент привел к гибели четырех человек", - говорится в "Твиттере" местной полиции.

Of the four people killed in this morning's shootings on Brookside Drive, two were Fredericton Police officers. No names are being released at this time. Please appreciate this is a difficult time for their families and our colleagues. We will provide more info when we can.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 серпня 2018 р.

Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Стражи порядка рекомендуют местным жителям не выходить на улицу и оставаться в помещениях.

На место уже прибыли полицейские и спасатели, а также кареты скорой помощи.

В настоящий момент полицейская операция продолжается.

Полиция уточнила, что двое погибших - правоохранители, а также что один из подозреваемых задержан. Сколько всег подозреваемых и в чем причина стрельбы, не уточняется.

Напомним, в конце июля канадском Торонто мужчина открыл стрельбу из пистолета и ранил 14 человек. Ответственность за инцидент взяло на себя "Исламское государство".


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