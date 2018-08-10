Госкино показало трейлер музыкальной комедии "Благородные бродяги"

Фильм выйдет в прокат 27 сентября.

Госкино опубликовало новый трейлер фильма "Шляхетні волоцюги" - музыкальной комедии о львовских авантюристах-батярах, которые вынуждены спасать мир и свою юную подопечную.

События фильма происходят во Львове в 1938-39 гг. Бодя и Мирек в жизни руководствуются лозунгом: "Любить Львов, женщин и шутки". Но все становится гораздо более запутанным, когда им приходится стать опекунами девушки, у которой не стало родителей. На девушку начинают охотиться одновременно НКВД и нацисты.

В фильме поют и играют "Братья Гадюкины", к саундтреку также присоединились группы "The Вйо" и "Ray Band".

В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.

Режиссер - Александр Березань. Сценарий написал Тарас Боровок совместно с Дмитрием Наумовым.

Картина снята компанией "Ґанзафильм" при поддержке Госкино.

Фильм выйдет в прокат 27 сентября.

Напомним, 16 августа в прокат выходит художественный фильм "Горная женщина: на войне", созданный в Украине, Франции и Исландии.


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