В Хмельницком женщина посуточно "сдавала в аренду" своих детей попрошайкам
Мальчиков в возрасте два и шесть лет передали работникам соцслужб.
В Хмельницкой области правоохранители задержали 32-летнюю женщину, которая "сдавала в аренду" двух своих малолетних сыновей для попрошайничества.
Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.
Женщину задержали при получении 5 тыс. гривен - в такую сумму она оценила "дневную аренду" детей.
"Уроженка Винницкой области, проживая в г. Хмельницкий, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в "посуточную аренду" для принуждения к попрошайничеству", - говорится в сообщении.
В настоящее время двоих мальчиков в возрасте два и шесть лет передали работникам социальных служб, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса. Решается вопрос о выдвижении подозрения и избрание женщине меры пресечения.
Напомним, в феврале в Хмельницкой области мать пыталась продать четырехлетнего сына в попрошайки за 15 тыс. гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
10.08.2018 16:50
10.08.2018 16:50