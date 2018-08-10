В Хмельницком женщина посуточно "сдавала в аренду" своих детей попрошайкам

Мальчиков в возрасте два и шесть лет передали работникам соцслужб.

В Хмельницком женщина посуточно "сдавала в аренду" своих детей попрошайкам
Фото: khmel.gp.gov.ua

В Хмельницкой области правоохранители задержали 32-летнюю женщину, которая "сдавала в аренду" двух своих малолетних сыновей для попрошайничества.

Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Женщину задержали при получении 5 тыс. гривен - в такую сумму она оценила "дневную аренду" детей.

"Уроженка Винницкой области, проживая в г. Хмельницкий, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в "посуточную аренду" для принуждения к попрошайничеству", - говорится в сообщении.

В настоящее время двоих мальчиков в возрасте два и шесть лет передали работникам социальных служб, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: khmel.gp.gov.ua

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса. Решается вопрос о выдвижении подозрения и избрание женщине меры пресечения.

Фото: khmel.gp.gov.ua

Напомним, в феврале в Хмельницкой области мать пыталась продать четырехлетнего сына в попрошайки за 15 тыс. гривен.


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