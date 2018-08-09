В Луганской области неизвестный "заминировал" шахту

Полиция проводит проверку.

В Луганской области неизвестный "заминировал" шахту
Фото: facebook.com/policeLG

Из-за сообщения и минировании на шахте "Горская" госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области приостанавливали рабочий процесс.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Территорию предприятия оцепили сотрудники полиции. Из административного здания были эвакуированы все сотрудники. Также эвакуировали рабочих с наземных шахтных помещений.

"Наверх подняты восемь горняков. Рабочий процесс шахты приостановлен. Работает откачки воды и вентилирование. Под землей еще остаются горняки", - сообщили в полиции.

Правоохранители и взрывотехники обследовали два этажа административного здания и территории шахты.

По состоянию на 18:30 никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Работа предприятия восстановлена.

Напомним, ранее СБУ задержала троих "телефонных минеров" в разных регионах Украины.

С начала 2018 года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о минировании. Независимо от мотивов "телефонных террористов", их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. По повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

"Анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их действий.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Полиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал ИнтерполПолиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал Интерпол
В Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещереВ Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещере
Трехлетний ребенок, играя, выпал из окна пятого этажа в ХмельницкомТрехлетний ребенок, играя, выпал из окна пятого этажа в Хмельницком
Пьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на ПодолеПьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на Подоле
В Одесской области полицейский ударил парня, назвавшего его "мусором"
Блок рекламы


Похожие новости
Бешеный бык напал на людей в Николаевской областиБешеный бык напал на людей в Николаевской области
Причиной отравления людей на свадьбе в Волынской области названа сальмонеллаПричиной отравления людей на свадьбе в Волынской области названа сальмонелла
В Харьковской области во время тушения пожара взорвались канистры с топливомВ Харьковской области во время тушения пожара взорвались канистры с топливом
На трассе в Днепропетровской области разлилась цистерна азотной кислотыНа трассе в Днепропетровской области разлилась цистерна азотной кислоты
26 детей и взрослый отравились в гостинице во Львовской области (обновлено)26 детей и взрослый отравились в гостинице во Львовской области (обновлено)
16 детей и взрослый отравились в гостинице во Львовской области16 детей и взрослый отравились в гостинице во Львовской области
В Одесской области полицейский ударил парня, назвавшего его "мусором"
Во Львовской области сгорела деревянная церковь 18 векаВо Львовской области сгорела деревянная церковь 18 века
Более 30 человек задержали на "сходке" криминальных авторитетов в Кировоградской областиБолее 30 человек задержали на "сходке" криминальных авторитетов в Кировоградской области
В Хмельницкой области подросток получил травмы рук и ног из-за взрыва гранатыВ Хмельницкой области подросток получил травмы рук и ног из-за взрыва гранаты
Последние новости
Подгружаем последние новости