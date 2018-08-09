В Луганской области неизвестный "заминировал" шахту

Полиция проводит проверку.

Из-за сообщения и минировании на шахте "Горская" госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области приостанавливали рабочий процесс.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Территорию предприятия оцепили сотрудники полиции. Из административного здания были эвакуированы все сотрудники. Также эвакуировали рабочих с наземных шахтных помещений.

"Наверх подняты восемь горняков. Рабочий процесс шахты приостановлен. Работает откачки воды и вентилирование. Под землей еще остаются горняки", - сообщили в полиции.

Правоохранители и взрывотехники обследовали два этажа административного здания и территории шахты.

По состоянию на 18:30 никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Работа предприятия восстановлена.

Напомним, ранее СБУ задержала троих "телефонных минеров" в разных регионах Украины.

С начала 2018 года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о минировании. Независимо от мотивов "телефонных террористов", их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. По повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

"Анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их действий.