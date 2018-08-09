В Киеве задержали мужчину, который ударил полицейского в лицо
Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
В Киеве задержали местного 41-летнего жителя, который ударил в лицо полицейского.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Как выяснилось, на детской площадке в Подольском районе шумная компания распивала алкоголь и нецензурно ругалась. Жители вызвали полицию. Однако, на замечания патрульных мужчины не реагировали. Наоборот, один из них, выражая свое недовольство, ударил полицейского в лицо.
Пострадавшему оказали помощь на месте, а 41-летнего киевлянина, ранее судимого за имущественные преступления, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Задержанному объявлено о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
По представлению следователей суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в мае в в Оболонском районе Киева полицейского избили битой за замечание по поводу нарушения правил дорожного движения.
Ранее во Львове участник ДТП ударил патрульную ножом в живот.
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Общество
09.08.2018 14:40
09.08.2018 14:40