На Франкфуртскую книжкую ярмарку поедут 16 украинских издательств

В Киеве состоялась презентация украинского стенда.

На 70-ю Франкфуртскую книжную ярмарку, которая пройдет в октябре, поедут представители 16 украинских издательств. На ярмарке будет работать национальный стенд, где пройдет культурная программа, встречи с литературными агентами и презентации.

Об этом сообщает издание Читомо.

Среди участников национального стенда – издательства "Видавництво Старого лева", "Клуб сімейного дозвілля", "Наш формат", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Навчальна книга – Богдан", Book Chef, "Фонтан казок", "САМІТ-Книга", "КМ-Букс", "Перун", "Брайт Букс", "Либідь", "АРТ НЕЙШН", "Маміно" и Агентство культурного развития.

Участниками культурной программы на стенде станут украинские писательницы Катерина Калитко и Виктория Амелина, литературный критик Евгений Стасиневич, историк Сергей Плохий, Мустафа Джемилев и общественный активист Алим Алиев.

На ярмарке представят экспозицию украинских издателей, книжки-участницы конкурса на лучший книжный дизайн Книжного Арсенала и плакаты иллюстраторов, вошедших в каталог Института книги.

На стенде состоится презентация книга Севгиль Мусаевой и Алима Алиева о Мустафе Джемилеве "Незламний", завтрак с иностранными институциями и завтрак с литературными агентами,

Концепцию стенда разработал медиахудожник Андрей Линик, слоган стенда – "Senses of Ukraine / ВідЧУТИ Україну". Стенд будет интерактивным.

Фото: Читомо

Бюджет стенда составляет 3 млн 300 тыс грн, его работу организовывает Украинский институт книги, Минкульт, МИД и Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей.

70-я Франкфуртская ярмарка состоится с 10 по 14 октября. Почетный гость этого года – Грузия.