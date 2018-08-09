В Торонто пройдут Дни украинского кино

Покажут фильмы "Брама", "Стремглав", "Сторожевая застава" и другие.

С 29 августа по 2 сентября в Торонто пройдут Дни украинского кино, где покажут свежие украинские фильмы и один фильм Юрия Ильенко.

Как сообщают организаторы, показы состоятся при участии авторов фильмов или членов съемочных групп.

В программе Дней украинского кино – мистическая драма "Брама" Владимира Тихого, полнометражный дебют Марыси Никитюк "Когда падают деревья", военный детектив "Позывной "Бандерас" Зазы Буадзе, фэнтези "Сторожевая застава" Юрия Ковалева, драма Валентина Васяновича "Уровень черного" (выдвинутая Украиной на "Оскар" в прошлом году) и психологическая драма Марины Степанской "Стремглав".

"Брама" принимала участие в конкурсе кинофестиваля в Таллинне, "Когда падают деревья" – в конкурсной программе "Панорама" Берилнале, "Стремглав" – в конкурсе "East of the West" кинофестиваля в Карловых Варах, а "Уровень черного" участвовал в конкурсе кинофестиваля в Коттбусе.

Кроме того, на мини-фестивале состоится ретроспективный показ фильма "Лебединой озеро. Зона" Юрия Ильенко, в свое время участвовавший в одной из программ кинофестиваля в Торонто.

Фото: Госкино


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