Прокуратура передала в суд обвинительный акт в деле полицейских, пытавших женщину

Майор и старший лейтенант "выбивали" признательные показания.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в деле полицейских, пытавших женщину
Фото: khar.gp.gov.ua

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинение в отношении полицейских, которые вывезли в лесополосу женщину, чтобы выбить у нее показания в краже телефона.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи установили, что в начале января 2018 года 28-летний старший лейтенант полиции вызвал в участок 34-летнюю женщину и сообщил, что ее подозревают в краже телефона. На женщину как подозреваемую указал пострадавший, но никаких подтверждений не предоставил.

Женщина заявила, что телефон не брала и не знает, кто это сделал.

"34-летний майор начал руками и ногами бить "подозреваемую". Но она все равно отказывалась признаваться в краже телефона. Тогда полицейские забрали ее мобильный, посадили в машину и отвезли в лесополосу поблизости окружной Харькова. Там, угрожая ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии, они продолжали выбивать у нее признание. В конце-концов женщина согласилась признать себя виновной", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что майор, принимавший участие в пытках, проходит по еще одному делу о "выбивании" показаний со студентов аэрокосмического университета. Это дело уже рассматривает суд.

Правоохранителей по требованию прокуратуры отстранили от занимаемых должностей.

Напомним, ранее суд оправдал и признал невиновным бывшего начальника следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Луганской области Виталия Жалдака, обвиненного в 50-тысячной взятке за непривлечение к уголовной ответственности.


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