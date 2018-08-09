Джоли предъявила новые претензии Питту

Между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом вспыхнул новый скандал.

Актриса обвиняет экс-супруга в том, что он не выплатил никаких значительных средств на содержание детей за полтора года, что продолжается бракоразводный процесс, сообщает Just Jared.

Согласно распоряжению суда, у Питта есть обязанность выплачивать алименты. «Питт не оказывал никакой значимой материальной поддержки детям после разлуки», — сообщил адвокат в письме, направленном в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Уже есть реакция представителей Питта. Источники, близкие к актеру, называют эти обвинения ложными. «Брэд уже заплатил гораздо больше, чем предусматривает неофициальное соглашение и даже больше, чем судья бы обязал его заплатить, если бы существовало такое постановление», — сообщил источник изданию People.

Актер с момента расставания с Джоли уже заплатил ей не один миллион долларов. И эта сумма была гораздо больше той, о которой они с Джоли изначально договаривались.