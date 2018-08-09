Бешеный бык напал на людей в Николаевской области

Полиции пришлось застрелить животное - понадобилось 11 выстрелов.

В городе Снигиревка Николаевской области двое мужчин пострадали от нападения бешеного 800-килограммового домашнего быка. Животное не смогли остановить полицейские пули – обезвредить его удалось лишь с помощью охотничьего ружья с картечью.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Инцидент произошел во вторник, 7 августа. Домашний бык неожиданно напал на людей во дворе своего дома - хозяина и соседа. Хозяйка успела спрятаться в доме и вызвала помощь.

Группа полицейских, прибывших на вызов, применила против животного табельное боевое огнестрельное оружие, но тщетно.

"Восемь выстрелов совершили полицейские, однако смогли лишь отвлечь внимание животного от его жертв на себя. Разъяренный бык продолжал бушевать и крушить все на своем пути, пытаясь прорваться со двора частного дома на улицу", – отмечается в сообщении.

Правоохранители вызвали на подмогу местного охотника. На место происшествия также прибыл начальник Снигиревского отдела полиции. Понадобилось несколько часов и 11 выстрелов, чтобы убить животное.

Экспертиза установила, что бык был болен бешенством. Пострадавших мужчин госпитализировали, они нуждались в оперативном вмешательстве. Сейчас они находятся в больнице, их жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Харькове был объявлен карантин по бешенству из-за нападения домашних кошек на людей. Министерство здравоохранения закупило и передало в регионы 39 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства.