Премьеру фильма о тральщике "Черкассы" перенесли на следующий год

Премьера должна была состояться в День независимости Украины.

Премьера фильма режиссера Тимура Ященко о сопротивлении украинского тральщика "Черкассы" в ходе аннексии Крыма перенесена на 2019 год.

Об этом сообщил продюсер ленты Алексей Карпенко, передает Радио Свобода.

Премьера должна была состояться в День независимости Украины - 24 августа.

"Вероятно, выход ленты на экраны посвятим пятой годовщине событий в Крыму. Работы оказалось больше, чем мы ожидали. Сейчас идет постпродакшн", - отметил Карпенко.

Съемки фильма о том, как весной 2014 года моряки украинского корабля противоминной обороны "Черкассы" (U311) сопротивлялись россиянам, начались в апреле 2017 года.

Более 40% средств (бюджет полнометражного фильма "Черкассы" составляет около 40 млн гривен) выделило государство.

Консультантом во время съемок фильма был командир "Черкасс" Юрий Федаш. Сейчас он офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины, капитан 2 ранга.

4 августа президент Петр Порошенко анонсировал премьеру фильма о тральщике "Черкассы".

"Фильм "Черкассы" - это правдивая история настоящих украинских воинов-патриотов ВМС Украины, которые в течение трех недель мужественно держали оборону морского тральщика во время аннексии Крыма. Это - важное кино, которое стоит увидеть. Премьера состоится уже 24 августа", - написал он твиттере .

Фільм "Черкаси" – це правдива історія справжніх українських воїнів-патріотів ВМС України, які протягом трьох тижнів мужньо тримали оборону морського тральщика під час анексії Криму. Це - важливе кіно, яке варто побачити. Прем'єра відбудеться вже 24 серпня pic.twitter.com/fhl0jBejMx — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 августа 2018 г.

В течение трех недель в марте 2014 оборону на озере Донузлав держали 48 моряков "Черкасс" из экипажа общей численностью 65 человек. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали сами россияне - уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк.

Корабль противоминной обороны "Черкассы" РоSSийская Федерация Украине не вернула.