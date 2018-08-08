В отельно-ресторанном комплексе на Волыни зафиксировано второе массовое отравление за две недели

15 пострадавших отравились на свадьбе.

В отельно-ресторанном комплексе "Садиба на Джерелах" в Киверцовском районе Волынской области зафиксировано второе массовое отравление за две недели. На этот раз в больницу обратились 15 пострадавших, сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 7 августа 2018 г. в Волынскую областную инфекционную больницу обратились 15 человек с проявлениями острой кишечной инфекции. В ходе эпидемического расследования установлено, что больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе "Садиба на Джерелах" Киверцовского района Волынской области", - говорится в сообщении.

С целью установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Накануне сообщалось, что причиной предыдущего массового отравления людей на свадьбе в отельно-ресторанном комплексе "Садиба на Джерелах" в Киверцовском районе Волынской области стлала сальмонелла.

С признаками острой кишечной инфекции в медучреждения обратилось 22 человека, из них 3 детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно. Течение заболевания - легкой и средней степени тяжести.

Как сообщалось, 17 человек были госпитализированы в Волынской области из-за отравления на свадьбе, у двух пациентов обнаружили сальмонеллез.