Полиция расследует незаконный сброс птичьего помета в пригороде Херсона

Жители города уже двое суток жалуются на невыносимый запах.

Полиция начала расследовать незаконное размещение большого количества необработанного птичьего помета в пригороде Херсона. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал начальник департамента экологии Херсонской областной государственной администрации Юрий Попутько.

Жители всех районов города в последние два дня неоднократно жаловались на сильную вонь. Специалисты установили, что сильный неприятный запах возник из-за размещения необработанного куриного помета на полях в поселке Восточное.

"На полях незаконно размещен помет птиц. Там именно необработанный помет, а это очень концентрированный яд, и, к сожалению, его нельзя размещать в таком виде. Он должен быть погашен, а там он в необработанном состоянии. Насколько мне известно, уголовное производство уже открыто", - сообщил Попутько.

По его словам, правоохранители устанавливают размер убытков.

Местное издание 0552 уточняет, что экологи застали на поле машину птицефермы "Авангард", выгружавшей помет. Отходы разбросаны на протяжении примерно километра.

Напомним, в Киевской области полиция задержала владельцев агрохолдинга "Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.