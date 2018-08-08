В СИЗО Дрогобича умер мужчина, задержанный за убийство своего сына

Накануне задержания и убийства погибший был сильно пьян.

В Дрогобыче в изоляторе временного содержания внезапно умер мужчина, задержанный за убийство собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Задержанному 56-летнему мужчине стало плохо вечером 7 августа. Дежурный вызвал "скорую", но медики по приезде уже констатировали смерть. По заключению судебно-медицинской экспертизы, у мужчины произошла внезапная остановка сердца.

Полиция уточняет, что убийство, за которое задержали мужчину, произошло днем ранее, 6 августа. 37-летний сын погибшего сделал отцу замечание о злоупотреблении алкоголем, в ответ на что отец ударил сына ножом в грудь. От полученной раны сын скончался.

На момент задержания злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время объяснения у него обнаружили в крови 2,9 промилле алкоголя.

Напомним, в Черниговском следственном изоляторе обнаружили осужденного с порезами в области шеи, мужчина скончался до приезда скорой помощи.