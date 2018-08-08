Фильм "Горная женщина: на войне" выйдет в украинский прокат

Картина создана совместными усилиями Украины, Франции и Исландии.

Художественный фильм "Горная женщина: на войне", созданный в Украине, Франции и Исландии, с 16 августа выйдет в украинский прокат.

Об этом сегодня во время пресс-показа рассказал украинский сопродюсер ленты Сергей Лавренюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

По сюжету главная героиня – 51-летняя исландка Хатла (актриса Халлдора Гейрхардсдоттир), руководящая хором и мечтающая об удочерении, – ведет свою войну с местным предприятием по производству алюминия. Борьба женщины направлена на защиту экологии и сохранение предгорий в Исландии. Методы этого противостояния с ее стороны нарушают законодательство страны, но защищают, по словам героини, другие законы жизни.

Поворотным моментом в ее судьбе становится известие о том, что власти разрешают ей удочерить 4-летнюю девочку-сироту с Донбасса. Хатла решает продолжать свою борьбу с заводом, но в то же время делает всё возможное, чтобы избежать разоблачения и отправиться в Украину за маленькой Никой.

По словам Лавренюка, окрестности Дружковки Донецкой области снимали под Киевом , а алюминиевый завод в Исландии "поселился" на предприятии "Интерпайп" в Днепре.

В свою очередь, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил, что украинская сторона выделила на съемки ленты 10% от общей суммы.

В украинском прокате фильм называется "Горная женщина: на войне" вместо оригинальной версии "Женщина на войне" – во избежание ассоциаций с войной на Донбассе.

Режиссер киноленты – Бенедикт Эрлингссон (Исландия).

Напомним, премьера фильма прошла в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, публика приняла фильм очень хорошо, устроив овации режиссеру и команде. В рамках секции Каннского кинофестиваля "Неделя критики" весной 2018 года фильм "Женщина на войне" удостоен награды за лучшую музыку. Картина также стала фильмом-открытием Одесского международного кинофестиваля в июле.