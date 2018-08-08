В Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещере

В 2003 году семья 13-летней девочки отдала ее ему на "лечение".

В Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещере
Фото: bbc.com

На острове Сулавеси в Индонезии полицейские освободили 28-летнюю женщину, которую сельский шаман 15 лет удерживал в пещере.

Об этом сообщает Би-би-си.

По данным местных СМИ, местный шаман по имени Яго, был известен как целитель и практиковал черную магию. В 2003 году семья 13-летней девочки отдала ее ему на "лечение". 83-летний мужчина утверждал, что она одержима духом "джином".

Девочка прожила с Яго некоторое время, а потом исчезла. "Целитель" соврал семье, что она поехала в столицу Индонезии Джакарту, чтобы устроиться там на работу. На самом деле мужчина все это время не выпускал пленницу из пещеры и насиловал ее.

Родственники пытались найти девочку в течение нескольких лет, но после этого объявили ее пропавшей без вести.

Если мужчину признают виновным, ему грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, по данным правозащитной организации Walk Free Foundation, по состоянию на 2016 год в мире в рабстве находилось 45,8 млн человек - это на 10 млн больше, чем двумя годами ранее.


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