Причиной отравления людей на свадьбе в Волынской области названа сальмонелла

В больнице остается 10 человек из 22 пострадавших.

Причиной массового отравления людей на свадьбе в отельно-ресторанном комплексе "Садиба на Джерелах" в Киверцовском районе Волынской области стлала сальмонелла.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения."В ходе эпидемиологического расследования проведено бактериологическое обследование пищеблока, продуктов питания, питьевой воды, а также работников ресторанного заведения. По результатам лабораторных исследований, в одной пробе обнаружена сальмонелла и бактерии группы кишечной палочки на оборудовании на пищеблоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с явлениями острой кишечной инфекции в медучреждения обратилось 22 человека, из них 3 детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно. Течение заболевания - легкой и средней степени тяжести.

Как сообщалось, 17 человек были госпитализированы в Волынской области из-за отравления на свадьбе, у двух пациентов обнаружили сальмонеллез.

Ранее сообщалось, что восемь человек попали в больницу с подозрением на сальмонеллез в Черниговской области.