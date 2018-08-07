Причиной отравления людей на свадьбе в Волынской области названа сальмонелла

В больнице остается 10 человек из 22 пострадавших.

Причиной отравления людей на свадьбе в Волынской области названа сальмонелла
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Причиной массового отравления людей на свадьбе в отельно-ресторанном комплексе "Садиба на Джерелах" в Киверцовском районе Волынской области стлала сальмонелла.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения."В ходе эпидемиологического расследования проведено бактериологическое обследование пищеблока, продуктов питания, питьевой воды, а также работников ресторанного заведения. По результатам лабораторных исследований, в одной пробе обнаружена сальмонелла и бактерии группы кишечной палочки на оборудовании на пищеблоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с явлениями острой кишечной инфекции в медучреждения обратилось 22 человека, из них 3 детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно. Течение заболевания - легкой и средней степени тяжести.

Как сообщалось, 17 человек были госпитализированы в Волынской области из-за отравления на свадьбе, у двух пациентов обнаружили сальмонеллез.

Ранее сообщалось, что восемь человек попали в больницу с подозрением на сальмонеллез в Черниговской области.

Напомним, за последнюю неделю в Киеве от отравления шаурмой пострадали 93 человека. Госпродпотребслужба выяснила, что, хотя киевляне и покупали фаст-фуд в разных местах, поставщик везде был один и тот же.


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