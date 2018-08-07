В Харьковской области во время тушения пожара взорвались канистры с топливом

Трое спасателей получили ожоги, один отравился угарным газом.

В Вовчанске Харьковской области во время тушения пожара на территории бывшего АТП взорвались канистры с топливом.

В результате взрыва трое спасателей получили ожоги различной степени тяжести, еще один отравился угарным газом. Все они госпитализированы, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"Во время тушения произошло примерно пять взрывов емкостей с топливом. Во время последнего взрыва получили термические ожоги различной степени тяжести 3 спасателя. Кроме того, еще один пожарный-спасатель получил отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы автомобилем скорой помощи с места пожара в 4-ю областную больницу неотложной медицинской помощи г. Харьков", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, в 13:35 пожар был локализован, в 14:20 полностью ликвидирован.

После ликвидации пожара установлено, что в здании находились наполненные топливом 9 емкостей по 1 м. куб. каждая и 12 емкостей вместимостью по 200 литров, всего ориентировочно 12 тонн топлива.

Ранее сегодня на трассе в Днепропетровской области разлилась цистерна азотной кислоты. Угрозы жизням людей и животных нет.