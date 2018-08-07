На трассе в Днепропетровской области разлилась цистерна азотной кислоты
Спасатели ликвидируют утечку химвещества.
На трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка в Днепропетровской области произошла разгерметизация автоцистерны, которая перевозила азотную кислоту.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
ЧП произошло на дороге за пределами села Ивановка.
Отмечается, что в автоцистерна перевозила 24 тонны азотной кислоты. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн химвещества.
Водитель автомобиля перекачал 4 тонны кислоты из поврежденного отсека в пустой. Количество вытекшей азотной кислоты вытекшей составляет около 3 - 4 тонны на площади 40-45 кв. метров.
"По состоянию на 16:00 утечку кислоты прекращена. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по нейтрализации жидкости", - отмечается в сообщении.
На месте происшествия работают 35 человек личного состава и семь единиц техники.
Напомним, ранее в Шостке при вывозе с предприятия рассыпали неизвестное химвещество с тошнотворным запахом.
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