На трассе в Днепропетровской области разлилась цистерна азотной кислоты

Спасатели ликвидируют утечку химвещества.

На трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка в Днепропетровской области произошла разгерметизация автоцистерны, которая перевозила азотную кислоту.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло на дороге за пределами села Ивановка.

Отмечается, что в автоцистерна перевозила 24 тонны азотной кислоты. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн химвещества.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Водитель автомобиля перекачал 4 тонны кислоты из поврежденного отсека в пустой. Количество вытекшей азотной кислоты вытекшей составляет около 3 - 4 тонны на площади 40-45 кв. метров.

"По состоянию на 16:00 утечку кислоты прекращена. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по нейтрализации жидкости", - отмечается в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

На месте происшествия работают 35 человек личного состава и семь единиц техники.

Напомним, ранее в Шостке при вывозе с предприятия рассыпали неизвестное химвещество с тошнотворным запахом.