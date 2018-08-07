В Запорожье уничтожили сквер Яланского, спилив 500 деревьев

На этом месте хотят построить торговый центр.

В Запорожье уничтожили сквер Яланского, спилив 500 деревьев
Фото: 061.ua

Подрядчики фирмы "Ленд Дивелопмент" вырубили последние деревья в сквере Яланского в Запорожье - на участке от проспекта Соборного до здания цирка. Таким образом было завершено уничтожение сквера, начавшееся еще в июле.

Об этом сообщает местный сайт 061.ua.

По информации издания, сегодня утром напротив универмага "Украина" 50 рабочих под присмотром "титушек" начали вырубку деревьев. Отмечается, что спилили около 500 деревьев.

Участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы "Ленд Дивелопмент", принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. Он заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр.

Фото: 061.ua
Фото: 061.ua

Один из защитников сквера пытался не допустить вырубки деревьев, приковав себя к одному из них.

Вознесеновский отдел полиции проверяет законность действий организации, которая занималась рубкой деревьев.

Мэр Запорожья Владимир Буряк раньше предлагал приостановить работы и протесты до решения суда в августе. Буряк заявил, что не знает, зачем их пилили и что собираются строить на их месте.


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