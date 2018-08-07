В одесский приют направили проверку из-за жалоб ребенка на побои (обновлено)

Воспитатели бьют детей и ставят их на колени.

В одесский приют направили проверку из-за жалоб ребенка на побои (обновлено)
Фото: Артем Поланский

Одесскому приюту "Свитанок" назначили проверку из-за жалоб детей на побои.

Об этом сообщается на сайте Одесской обладминистрации.

В поле зрения органов власти учреждение попало после того, как в сети появилось видео, на котором одна из воспитанниц рассказывает о том, что к ней применяют методы физического воздействия.

Видео распространила на своей странице в фейсбуке сотрудница патрульной полиции Одессы Зоя Мельник, отмечает "Думская".

"Мы с дочкой были в Зеленом театре, где она познакомилась с девочкой лет пяти. Девочка была вся в синяках и ссадинах, укусах насекомых, от нее плохо пахло. Я думала, что это ребенок из семьи нарко- или алкозависимых, так как взрослые за ней особо не смотрели и весь вид ребенка говорил об этом. Девочка очень красивая, умненькая. Я решила выяснить, где она живет и т. д. - вдруг ребенку нужна помощь, может, дома не смотрят или избивают. Но девочка рассказала, что она из одесского приюта", - прокомментировала Мельник.

Часть разговора Мельник зафиксировала на камеру: ребенок признался, что воспитатели бьют детей ладошками, в том числе по лицу, по рукам, по животу, а также ставят их на колени.

В полиции тут же отреагировали на данную информацию.

Как отметила заместитель начальника отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Лазарчук, по данному факту Хмельницким ОП Малиновского отдела полиции зарегистрировано заявление, а также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 126 УК (побои и истязание).

Директор службы по правам детей Одесской ОГА Алла Кирияк в комментарии LB.ua заявила, что действительно 4 августа группа воспитанников приюта из 23 человек в сопровождении воспитателя и троих волонтеров БФ "Манифест Мира" выехала к Зеленому театру на "Большой детский день", для участия в различных мастер-классах, развлекательных мероприятиях, размещенных на разных локациях театра.

"Территория Зеленого театра огорожена, а выход обеспечивают охранниками, которые контролировали возможно перемещение детей за пределы театра. Воспитанники приюта свободно перемещались по территории, выбирая на свой вкус те или иные мероприятия. За ними также наблюдали воспитатель и волонтеры", - рассказала Кирияк.

"Из объяснений воспитателя и волонтеров, дети были доставлены в Зеленого театра опрятные, ухоженные, одетые в новый чистую одежду. Имеющиеся фото, подтверждают этот факт. Это первое, что опровергает информацию о запущенности ребенка. Каким образом было записано это видео и с какой целью, остается только догадываться. Непонятно также, почему после выявления такого факта автор публикации не осуществила попыток найти воспитателя заведения и передать ему ребенка, если девочка осталась без присмотра. Также не понятно, почему сразу не была извещена полиция, а заявление поступило только через 1,5 суток, после публикации видео", - добавила она.

Кирияк также подчеркнула, что областной приют не является закрытым заведением. Волонтеры и другие, неравнодушные люди - частые гости в заведении, дети активно общаются с ними, в т.ч. по телефону и через социальные сети.

"Сейчас в приюте 38 детей, 20 из них старшего школьного возраста. Если бы действительно существовали факты насилия в отношении детей, такая информация сразу была бы передана детьми тем, кому они доверяют: психологу, заведующему, волонтерам, другим лицам. Заведение тесно сотрудничает с отделом ювенальной превенции, который систематически проводит с детьми профилактические мероприятия. Ни одного сигнала за последние три года о фактах насилия со стороны персонала не поступали", - подчеркнула директор службы по правам детей.

Она также сообщила, что 6 августа замглавы ОГА посетил приют и провел совещание. В ходе совещания, по информации начальника отдела ювенальной превенции ГУ ЧП в Одесской области Виталия Капуляка, стало известно, что сведения внесены в Единый реестрпо ст.126 ч.1. Начато досудебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры.

Напомним, что несколько дней назад дети из волынского приюта в Рожище пожаловались омбудсмену на побои и домогательства


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