СБУ задержала троих "телефонных минеров" в разных регионах Украины

Один пытался сорвать заседание суда, другой был пьян, третий звонил из тюрьмы.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех человек, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"В Одесской области сотрудники спецслужбы разоблачили анонима, который сообщил о минировании одного из районных судов и больницы. Злоумышленник пытался сорвать судебное слушание о продлении ему срока меры пресечения в виде содержания под стражей. "Телефонному террористу"объявлено подозрение", - сообщает спецслужба.

В Одессе Служба безопасности совместно с Нацполицией задержали еще одного "шутника", который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы минировании одного из райотделов полиции города.

Третьго "минера" правоохранители разоблачили на Ровенщине. Находясь в местах лишения свободы, он решил развлечься и сообщил о минировании локомотивного депо.

СБ Украины в очередной раз напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов", их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. По повторный звонок злоумышленника может быть осужден на срок от четырех до восьми лет. "Телефонным анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.

Напомним, с начала 2018 года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о заминировании. В то же время за весь 2017 год было зарегистрировано 700 таких сообщений.